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СК возбудил дело после пожара в Мытищах
СК возбудил дело после пожара в Мытищах
После пожара в частном автосервисе в Мытищах возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T23:31
2021-05-07T23:31
2021-05-07T23:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. После пожара в частном автосервисе в Мытищах возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий."По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 20.18 пожар был локализован на этой площади. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек.
https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия