https://ria.ru/20210507/pozhar-1731447900.html

СК возбудил дело после пожара в Мытищах

СК возбудил дело после пожара в Мытищах

После пожара в частном автосервисе в Мытищах возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T23:31

2021-05-07T23:31

2021-05-07T23:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. После пожара в частном автосервисе в Мытищах возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий."По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером на улице 3-я Новая. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 20.18 пожар был локализован на этой площади. ГУМЧС региона сообщил, что в пожаре погибли пять человек.

https://ria.ru/20210430/pozhary-1730634281.html

россия

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия