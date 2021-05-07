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При пожаре в Мытищах погибли пять человек
При пожаре в Мытищах погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T21:02
2021-05-07T21:02
2021-05-07T23:43
россия
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.В ведомстве отметили, что это уточненные данные, ранее было известно о четырех жертвах ЧП.Возгорание произошло в пятницу вечером. Огонь распространился на площади 225 квадратных метров.К тушению привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В 20:18 пожар локализовали, в 21:49 открытое горение ликвидировали.Как сообщали в ведомстве, загорелось нежилое двухэтажное каркасно-металлическое здание, обшитое сэндвич-панелями.По факту пожара открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731443207_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c43e00f4d981e1804e21b0f63f4bd358.jpg
Пожар в сварочном цехе в Мытищах
Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров.
2021-05-07T21:02
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РИА Новости
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видео, россия, мытищи, происшествия
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Пять человек погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах
, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС
по региону.
В ведомстве отметили, что это уточненные данные, ранее было известно о четырех жертвах ЧП.
Возгорание произошло в пятницу вечером. Огонь распространился на площади 225 квадратных метров.
К тушению привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В 20:18 пожар локализовали, в 21:49 открытое горение ликвидировали.
Как сообщали в ведомстве, загорелось нежилое двухэтажное каркасно-металлическое здание, обшитое сэндвич-панелями.
По факту пожара открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.