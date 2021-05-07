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При пожаре в Мытищах погибли пять человек

При пожаре в Мытищах погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T21:02

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россия

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.В ведомстве отметили, что это уточненные данные, ранее было известно о четырех жертвах ЧП.Возгорание произошло в пятницу вечером. Огонь распространился на площади 225 квадратных метров.К тушению привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В 20:18 пожар локализовали, в 21:49 открытое горение ликвидировали.Как сообщали в ведомстве, загорелось нежилое двухэтажное каркасно-металлическое здание, обшитое сэндвич-панелями.По факту пожара открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Об этом РИА Новости рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар в сварочном цехе в Мытищах Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров. 2021-05-07T21:02 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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