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При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье пострадал один человек
При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье пострадал один человек
Пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:57
2021-05-07T20:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области."Возгорание в сварочном цеху", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар в двухэтажном цехе на площади 20 квадратных метров происходит по улице 3-я Новая. Есть угроза распространения огня.Минимум один человек пострадал при пожаре в сварочном цехе в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС."Нежилое здание (сварочный цех) двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 квадратных метров и автомобиля на улице", - говорится в сообщении. Площадь пожара на 19:20 составляла 225 квадратных метров. По данным МЧС, в 20:18 пожар локализован на этой площади."По предварительным данным, есть пострадавший, направлен в ЦРБ г.о. Королев", - говорится в релизе ГУМЧС.К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева, по указанию прокурора региона на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, начата проверка."В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинский городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сказала Григорьева.
https://ria.ru/20210507/pozhar-1731406996.html
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московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье пострадал один человек

19:57 07.05.2021 (обновлено: 20:34 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.
"Возгорание в сварочном цеху", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в двухэтажном цехе на площади 20 квадратных метров происходит по улице 3-я Новая. Есть угроза распространения огня.
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Минимум один человек пострадал при пожаре в сварочном цехе в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
"Нежилое здание (сварочный цех) двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 квадратных метров и автомобиля на улице", - говорится в сообщении. Площадь пожара на 19:20 составляла 225 квадратных метров. По данным МЧС, в 20:18 пожар локализован на этой площади.
"По предварительным данным, есть пострадавший, направлен в ЦРБ г.о. Королев", - говорится в релизе ГУМЧС.
К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.
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Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева, по указанию прокурора региона на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, начата проверка.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинский городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сказала Григорьева.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
 
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