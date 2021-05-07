https://ria.ru/20210507/pozhar-1731435430.html

При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье пострадал один человек

При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье пострадал один человек

Пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:57

2021-05-07T19:57

2021-05-07T20:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сварочном цехе в Мытищах, есть угроза распространения огня, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области."Возгорание в сварочном цеху", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожар в двухэтажном цехе на площади 20 квадратных метров происходит по улице 3-я Новая. Есть угроза распространения огня.Минимум один человек пострадал при пожаре в сварочном цехе в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС."Нежилое здание (сварочный цех) двухэтажное, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на площади 20 квадратных метров и автомобиля на улице", - говорится в сообщении. Площадь пожара на 19:20 составляла 225 квадратных метров. По данным МЧС, в 20:18 пожар локализован на этой площади."По предварительным данным, есть пострадавший, направлен в ЦРБ г.о. Королев", - говорится в релизе ГУМЧС.К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталья Григорьева, по указанию прокурора региона на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев, начата проверка."В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинский городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сказала Григорьева.

https://ria.ru/20210507/pozhar-1731406996.html

https://ria.ru/20210506/arest-1731335818.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия