https://ria.ru/20210507/pozhar-1731410598.html

В Омской области загорелись несколько дач

В Омской области загорелись несколько дач

Огонь от пала сухой растительности на площади 10 гектаров перекинулся на пять дачных домов в садовом товариществе в Азовском районе Омской области, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:51

2021-05-07T15:51

2021-05-07T15:54

россия

омская область

азовский район

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности на площади 10 гектаров перекинулся на пять дачных домов в садовом товариществе в Азовском районе Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Пал сухой растительности перешел на пять дачных домов в СНТ "Кедр", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пала сухой растительности составляет порядка 10 гектаров. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20201209/mchs-1588511972.html

россия

омская область

азовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омская область, азовский район, происшествия