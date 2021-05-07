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В Омской области загорелись несколько дач
В Омской области загорелись несколько дач
Огонь от пала сухой растительности на площади 10 гектаров перекинулся на пять дачных домов в садовом товариществе в Азовском районе Омской области, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:51
2021-05-07T15:51
2021-05-07T15:54
россия
омская область
азовский район
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Огонь от пала сухой растительности на площади 10 гектаров перекинулся на пять дачных домов в садовом товариществе в Азовском районе Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Пал сухой растительности перешел на пять дачных домов в СНТ "Кедр", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пала сухой растительности составляет порядка 10 гектаров. Информация о пострадавших уточняется.
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россия, омская область, азовский район, происшествия