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В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни
В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни
Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T04:21
2021-05-07T04:21
2021-05-07T04:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Ранее областной главк МЧС сообщал, что 25 строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль, огонь пришел через лес из соседнего района. Смог накрыл Омск после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возбуждено уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20210506/arest-1731335818.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия