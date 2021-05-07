Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/pozhar-1731360567.html
В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни
В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни
Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T04:21
2021-05-07T04:21
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731360547_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_0d04573d0850ae53a9fd249ebeb67b69.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Ранее областной главк МЧС сообщал, что 25 строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль, огонь пришел через лес из соседнего района. Смог накрыл Омск после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возбуждено уголовное дело о халатности.
https://ria.ru/20210506/arest-1731335818.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731360547_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_87b1a0828b463ce43b22655077ae2884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни

04:21 07.05.2021
 
© Фото : МЧС РоссииЛиквидация пожара в Омской области
Ликвидация пожара в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Ранее областной главк МЧС сообщал, что 25 строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль, огонь пришел через лес из соседнего района. Смог накрыл Омск после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 19:31
Суд арестовал обвиняемых по делу о пожаре в московском отеле
"В 13:15 (мест) (10.15 мск) 06.05.2021 г. поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах в Большереченском районе. Пожар локализован в 18:44 (мест) (15.44 мск). Пожар ликвидирован в 05:41 (мест) (02.41 мск) 07.05.2021 г.", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния