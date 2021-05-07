https://ria.ru/20210507/pozhar-1731360567.html

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни

В Омской области ликвидировали пожар, спаливший дотла полдеревни

Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T04:21

2021-05-07T04:21

2021-05-07T04:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пожар, из-за которого в деревне в Омской области сгорела половина домов, ликвидирован, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Ранее областной главк МЧС сообщал, что 25 строений, 14 из которых - жилые дома, сгорели в четверг в деревне Каракуль, огонь пришел через лес из соседнего района. Смог накрыл Омск после полудня из-за горящей сухой травы и леса на площади 10 гектаров, отдельные очаги пожаров фиксируются на территории региона. Возбуждено уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20210506/arest-1731335818.html

омская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия