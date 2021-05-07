https://ria.ru/20210507/pokhischenie-1731392420.html
Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка
Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:49
2021-05-07T12:49
2021-05-07T12:58
россия
морозовск
морозовский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным следствия, пятого мая текущего года 36-летний местный житель увидел незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от детской площадки в сторону своего дома по улице Осипенко в Морозовске. Отмечается, что мужчина был пьян.В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время следователи выясняют мотивы мужчины.
https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html
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