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Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка
Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:49
2021-05-07T12:58
россия
морозовск
морозовский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным следствия, пятого мая текущего года 36-летний местный житель увидел незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от детской площадки в сторону своего дома по улице Осипенко в Морозовске. Отмечается, что мужчина был пьян.В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время следователи выясняют мотивы мужчины.
https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html
россия
морозовск
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россия, морозовск, морозовский район, происшествия

Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка

12:49 07.05.2021 (обновлено: 12:58 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным следствия, пятого мая текущего года 36-летний местный житель увидел незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от детской площадки в сторону своего дома по улице Осипенко в Морозовске. Отмечается, что мужчина был пьян.
"Имея умысел на ее похищение, подозреваемый, действуя путем уговоров, отвел ребенка в заброшенное домовладение, расположенное на соседней улице, где удерживал в течение 15 минут", - сказал представитель ведомства. Услышав голоса родителей девочки, которые искали ее, мужчина отпустил ребенка. В этот же день его задержали.
В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время следователи выясняют мотивы мужчины.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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