https://ria.ru/20210507/pokhischenie-1731392420.html

Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка

Жителя Ростовской области заподозрили в похищении ребенка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:49

2021-05-07T12:49

2021-05-07T12:58

россия

морозовск

морозовский район

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Морозовского района Ростовской области, который увел пятилетнюю девочку в заброшенный дом и держал там, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным следствия, пятого мая текущего года 36-летний местный житель увидел незнакомую пятилетнюю девочку, которая шла от детской площадки в сторону своего дома по улице Осипенко в Морозовске. Отмечается, что мужчина был пьян.В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время следователи выясняют мотивы мужчины.

https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html

россия

морозовск

морозовский район

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2021

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россия, морозовск, морозовский район, происшествия