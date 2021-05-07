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Москвичей предупредили о сильном дожде в субботу
Москвичей предупредили о сильном дожде в субботу
Атлантический циклон принесет в субботу в столичный регион дождливое ненастье, выпадет до 17 миллиметров осадков, или 33% месячной нормы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:30
2021-05-07T15:30
2021-05-07T15:58
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Атлантический циклон принесет в субботу в столичный регион дождливое ненастье, выпадет до 17 миллиметров осадков, или 33% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, температурные показатели резко понизятся, ночью ожидается плюс 7-9, днем не выше плюс 11-13.
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евгений тишковец, общество