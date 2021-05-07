Москвичей предупредили о сильном дожде в субботу

"Завтра нас атакует Атлантический циклон, который принесет в столичный регион, а именно он окажется в самом эпицентре дождливого ненастья, обильные осадки, до 17 миллиметров, что составляет 33% месячной нормы. Поливать нас будет капитально, начнется небольшой дождь в середине ночи, а днем будет лить, не переставая", - рассказал Тишковец.