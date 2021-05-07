https://ria.ru/20210507/pogoda-1731399566.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

В День Победы в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, днем до плюс 14, низкая облачность может помешать воздушной части парада, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:00

2021-05-07T14:00

2021-05-07T14:57

россия

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731323475_0:50:3287:1899_1920x0_80_0_0_6cef83557b518d65d87ea588a73a7475.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, днем до плюс 14, низкая облачность может помешать воздушной части парада, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет ещё 5 миллиметров осадков, ночью плюс 4-6, днём плюс 12-14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с 9 до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 метров, облачность 7-10 баллов, то есть это почти сплошняком, то есть это может повлиять на решение на применение воздушной части парада", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.

https://ria.ru/20210507/tsiklon-1731401353.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр "фобос", москва, общество