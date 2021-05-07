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Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы
В День Победы в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, днем до плюс 14, низкая облачность может помешать воздушной части парада, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:00
2021-05-07T14:00
2021-05-07T14:57
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В День Победы в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, днем до плюс 14, низкая облачность может помешать воздушной части парада, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет ещё 5 миллиметров осадков, ночью плюс 4-6, днём плюс 12-14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с 9 до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 метров, облачность 7-10 баллов, то есть это почти сплошняком, то есть это может повлиять на решение на применение воздушной части парада", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.
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россия, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
В День Победы в Москве
выпадет до 5 миллиметров осадков, днем до плюс 14, низкая облачность может помешать воздушной части парада, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"В ночь на 9 мая и утром Москва будет оставаться под влиянием циклона, но уже его тыловой части, поэтому дожди продолжатся, хоть и ослабеют, но выпадет ещё 5 миллиметров осадков, ночью плюс 4-6, днём плюс 12-14 градусов. Под большим вопросом воздушная часть парада, поскольку с 9 до 11 часов утра будет преобладать довольно пасмурная погода, низкая облачность, с высотой 400-600 метров, облачность 7-10 баллов, то есть это почти сплошняком, то есть это может повлиять на решение на применение воздушной части парада", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, при групповом пилотировании необходимы простые метеоусловия, необходим визуальный контакт. А погода в День Победы не очень благоприятствует слаженным групповым полетам.