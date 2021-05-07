Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии
06:50 07.05.2021 (обновлено: 07:00 07.05.2021)
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.
Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее. По словам Вильфанда, прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.
Вильфанд также обратил внимание на "белые пятна" на карте ВМО, которая показывает вероятность осадков в мае, июне, июле. По словам Вильфанда, белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков.