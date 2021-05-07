https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии

Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии

Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:50

2021-05-07T06:50

2021-05-07T07:00

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее. По словам Вильфанда, прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.Вильфанд также обратил внимание на "белые пятна" на карте ВМО, которая показывает вероятность осадков в мае, июне, июле. По словам Вильфанда, белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков.

https://ria.ru/20210427/pogoda-1730076239.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество