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Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии
Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии
Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:50
2021-05-07T07:00
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее. По словам Вильфанда, прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.Вильфанд также обратил внимание на "белые пятна" на карте ВМО, которая показывает вероятность осадков в мае, июне, июле. По словам Вильфанда, белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Синоптики пообещали "красную жару" в мае-июле в Северном полушарии

06:50 07.05.2021 (обновлено: 07:00 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди в парке
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы, около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%.
Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее. По словам Вильфанда, прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.
Вильфанд также обратил внимание на "белые пятна" на карте ВМО, которая показывает вероятность осадков в мае, июне, июле. По словам Вильфанда, белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков.
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