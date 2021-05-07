https://ria.ru/20210507/otravlenie-1731416892.html

В ЯНАО проверяют сообщения о массовом отравлении жителей в кафе

В ЯНАО проверяют сообщения о массовом отравлении жителей в кафе

Проверка проводится после сообщений жителей города Лабытнанги (ЯНАО) в соцсетях о массовом отравлении, в котором пользователи обвиняют местный ресторан быстрого РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:35

2021-05-07T16:35

2021-05-07T16:35

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лабытнанги

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Проверка проводится после сообщений жителей города Лабытнанги (ЯНАО) в соцсетях о массовом отравлении, в котором пользователи обвиняют местный ресторан быстрого питания, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Ямала РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета отметил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей.

https://ria.ru/20210430/volgodonsk-1730783544.html

ямал

лабытнанги

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лабытнанги, происшествия