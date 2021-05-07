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В ЯНАО проверяют сообщения о массовом отравлении жителей в кафе
В ЯНАО проверяют сообщения о массовом отравлении жителей в кафе
Проверка проводится после сообщений жителей города Лабытнанги (ЯНАО) в соцсетях о массовом отравлении, в котором пользователи обвиняют местный ресторан быстрого РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:35
2021-05-07T16:35
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лабытнанги
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Проверка проводится после сообщений жителей города Лабытнанги (ЯНАО) в соцсетях о массовом отравлении, в котором пользователи обвиняют местный ресторан быстрого питания, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Ямала РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета отметил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей.
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ямал
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лабытнанги, происшествия

В ЯНАО проверяют сообщения о массовом отравлении жителей в кафе

16:35 07.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая - РИА Новости. Проверка проводится после сообщений жителей города Лабытнанги (ЯНАО) в соцсетях о массовом отравлении, в котором пользователи обвиняют местный ресторан быстрого питания, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Ранее в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация жителя города, сообщившего, что после посещения кафе он и его товарищи "получили отравление" и оказались в инфекционном отделении больницы. По его словам, в медучреждении есть и другие пациенты со схожими симптомами. В комментариях к публикации несколько пользователей отметили, что их знакомые тоже попали в больницу после посещения указанного ресторана быстрого питания.

"По данному факту прокуратурой города Лабытнанги проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства.

Комментариями заведения общепита, регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Ямала РИА Новости пока не располагает. Источник РИА Новости в контролирующих органах муниципалитета отметил, что руководитель кафе после появившихся сообщений и жалоб самостоятельно закрыл его и пригласил санврачей.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛабытнангиПроисшествия
 
 
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