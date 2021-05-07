https://ria.ru/20210507/osvyaschenie-1730785836.html

Священник рассказал, что нужно делать со скорлупой освященных яиц

Священник рассказал, что нужно делать со скорлупой освященных яиц

В Русской православной церкви советуют сжигать или закапывать в уединенном месте старые изображения и брошюры со святыми и другие ненужные предметы священного... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:00

2021-05-07T10:00

2021-05-07T10:00

религия и мировоззрение

вербное воскресенье

пасха

русская православная церковь

подготовка к празднованию пасхи

светлое христово воскресение. пасха

пасха. светлое христово воскресение

светлое христово воскресение

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви советуют сжигать или закапывать в уединенном месте старые изображения и брошюры со святыми и другие ненужные предметы священного или "околоцерковного" характера, при этом предостерегая верующих от "уклонения в магию и суеверие" и напоминая об отсутствии здесь каких-либо обязательных предписаний.Отвечая на вопрос РИА Новости о том, что делать со старыми деревянными и бумажными иконами, рекламными изображениями со святыми, брошюрами и книгами о них, со скорлупой от пасхальных яиц, с освященными веточками вербы и другими подобными освященными или неосвященными предметами, известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш) заметил, что главное здесь - не впасть в суеверия и предрассудки, которые у многих возникают на этой почве."Наше обращение с этими предметами диктуется нашими личными чувствами, нашим нежеланием видеть их в общем мусорном ведре или в помойке. Такое же нежелание, впрочем, естественно распространяется и на другие окружающие нас вещи. Тем самым добиваться в этой связи формальных инструкций, "как надо поступать", совершенно неуместно и нелепо - как если бы мы стали искать посторонних указаний, куда деть обветшалую фотографию умершего сына или засохший цветок с могилы матери", - сказал иеромонах Макарий.Поэтому все, что говорят и пишут по данному поводу, добавил он, - сжечь, закопать и так далее, - это "всего лишь общие советы, обмен практическим опытом". "Но беда в том, что нам свойствен "привычный вывих" - уклонение от религии в магию, от веры в суеверие - и мы легко, подчас неосознанно, позволяем таким "ритуалам" заслонить собою Христа, его Евангелие, его святую Церковь", - отметил священнослужитель.Он признал, что дело в данном случае "далеко не формальное, но весьма эмоциональное". При этом "освященность" и "неосвященность" предметов, добавил собеседник агентства, "навряд ли следует признать решающими факторами". "Решающий фактор - наше нежелание смешивать нечто существенное с бытовым мусором - поскольку если это происходит, то существенность волей-неволей отрицается", - указал он.По словам иеромонаха Макария, в церковь не надо носить ничего, кроме предметов, имеющих явную историческую или материальную ценность. "Всё прочее остается предать огню - с соблюдением правил пожарной безопасности! - либо закопать в уединенном месте", - заключил служитель Церкви.

https://ria.ru/20190421/1552869888.html

https://ria.ru/20210429/produkty-1730384295.html

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вербное воскресенье, пасха, русская православная церковь, подготовка к празднованию пасхи, светлое христово воскресение. пасха, пасха. светлое христово воскресение, светлое христово воскресение