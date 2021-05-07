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https://ria.ru/20210507/obstrel-1731424090.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле детсада
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле детсада
Снаряд, выпущенный украинскими военными, упал на площадку детского сада № 345 на западе Донецка, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:56
2021-05-07T20:27
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими военными, упал на площадку детского сада № 345 на западе Донецка, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Он уточнил, что силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев.В свою очередь, Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила пять уголовных дел по статье о терроризме после обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская", который произошел накануне. Отмечается, что повреждены три дома, газопровод и машина.Всего Киев в течение недели 32 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР."Противник открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 16 населенных пунктов республики", — сказал представитель ведомства.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле детсада

17:56 07.05.2021 (обновлено: 20:27 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими военными, упал на площадку детского сада № 345 на западе Донецка, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев.

"К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3, — неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад", — добавил Кулемзин.

В свою очередь, Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила пять уголовных дел по статье о терроризме после обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская", который произошел накануне. Отмечается, что повреждены три дома, газопровод и машина.
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Всего Киев в течение недели 32 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
"Противник открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 16 населенных пунктов республики", — сказал представитель ведомства.
Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
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