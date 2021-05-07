В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле детсада
17:56 07.05.2021 (обновлено: 20:27 07.05.2021)
ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими военными, упал на площадку детского сада № 345 на западе Донецка, написал глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Он уточнил, что силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев.
"К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3, — неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад", — добавил Кулемзин.
В свою очередь, Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила пять уголовных дел по статье о терроризме после обстрела украинскими силовиками поселка шахты "Трудовская", который произошел накануне. Отмечается, что повреждены три дома, газопровод и машина.
Всего Киев в течение недели 32 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
"Противник открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись 16 населенных пунктов республики", — сказал представитель ведомства.
Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.