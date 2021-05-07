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В ЛНР объяснили, почему членство Киева в НАТО не решит проблему Донбасса
В ЛНР объяснили, почему членство Киева в НАТО не решит проблему Донбасса
Сближение Украины с НАТО не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:10
2021-05-07T11:19
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
анджей дуда
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Сближение Украины с НАТО не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, анджей дуда, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, оон, в мире

В ЛНР объяснили, почему членство Киева в НАТО не решит проблему Донбасса

10:10 07.05.2021 (обновлено: 11:19 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Сближение Украины с НАТО не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.
"Ну, то, что Украину примут в НАТО, это вполне реально с учетом того, кто находится на сегодняшний день там у руководства. А по поводу урегулирования конфликта на Донбассе путем вступления Украины в НАТО... Ну, я еще раз говорю, чем больше в конфликте участников и сторон, тем конфликт больше усугубляется и напрягается, и обостряется. Поэтому не решится проблема на Донбассе от того, что Украина вступит в НАТО", - сказал Пасечник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:23
"Каким боком Украина?" Британцы осудили Киев за попытки вступить в НАТО
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 08:00
"НАТО закончит войну в Донбассе". Зеленский торопится в альянс
 
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