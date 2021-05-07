https://ria.ru/20210507/nato-1731375277.html

В ЛНР объяснили, почему членство Киева в НАТО не решит проблему Донбасса

В ЛНР объяснили, почему членство Киева в НАТО не решит проблему Донбасса

Сближение Украины с НАТО не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:10

2021-05-07T10:10

2021-05-07T11:19

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

анджей дуда

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Сближение Украины с НАТО не решит проблему Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Ранее президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210408/nato-1727317483.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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