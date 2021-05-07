https://ria.ru/20210507/meksika-1731437176.html

В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения "Спутника Лайт"

В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения "Спутника Лайт"

Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санитарного регулятора Cofepris запрос на экстренное... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:14

2021-05-07T20:14

2021-05-07T20:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

россия

мексика

в мире

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санитарного регулятора Cofepris запрос на экстренное применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".По информации лаборатории, файлы содержат информацию о первом и втором этапах, и предварительные результаты третьего этапа клинических испытаний, которые необходимы для оценки безопасности и эффективности препарата.Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт. Производство тестовой партии намечено на последнюю неделю июня.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210506/golikova-1731310893.html

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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире