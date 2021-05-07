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В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения "Спутника Лайт"
В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения "Спутника Лайт"
Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санитарного регулятора Cofepris запрос на экстренное... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T20:14
2021-05-07T20:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
мексика
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санитарного регулятора Cofepris запрос на экстренное применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".По информации лаборатории, файлы содержат информацию о первом и втором этапах, и предварительные результаты третьего этапа клинических испытаний, которые необходимы для оценки безопасности и эффективности препарата.Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт. Производство тестовой партии намечено на последнюю неделю июня.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, мексика, в мире

В Мексике рассмотрят возможность экстренного применения "Спутника Лайт"

20:14 07.05.2021 (обновлено: 20:27 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex передала на рассмотрение мексиканского санитарного регулятора Cofepris запрос на экстренное применение российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".

"На этой неделе Birmex представила Cofepris документацию по вакцине "Спутник Лайт", которая будет передана Комитету по новым молекулам для рассмотрения и авторизации использования в чрезвычайных ситуациях в Мексике, что позволит ускорить процесс вакцинации, поскольку она применяется одной дозой", - говорится в заявлении на сайте Birmex.

По информации лаборатории, файлы содержат информацию о первом и втором этапах, и предварительные результаты третьего этапа клинических испытаний, которые необходимы для оценки безопасности и эффективности препарата.
Лаборатория Birmex, которая занимается логистикой вакцин для национальной программы иммунизации против COVID-19, намерена к июлю-августу отладить и сертифицировать розлив и упаковку "Спутника V" в объёме 90 миллионов доз в год и в дальнейшем начать его экспорт. Производство тестовой партии намечено на последнюю неделю июня.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19РоссияМексикаВ мире
 
 
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