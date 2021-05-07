https://ria.ru/20210507/lekarstva-1731383747.html
Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
правительство рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты."Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции", - уточняется в сообщении.Добавляется, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.
https://ria.ru/20210426/genprokuratura-1729951992.html
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), правительство рф