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Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
правительство рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты."Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции", - уточняется в сообщении.Добавляется, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), правительство рф

Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства

11:26 07.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Правительство РФ распространило механизм товарных интервенций на лекарства и материалы, применяемые в медицинских целях, сообщает пресс-служба кабмина.

"Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт, в том числе, о лекарствах и материалах, применяемых в медицинских целях. Ранее механизм можно было задействовать только для снижения цен на продовольствие и нефтепродукты.
"Для использования механизма региональные власти должны обратиться в Росрезерв. Он в свою очередь направляет запрос о целесообразности товарной интервенции в профильное министерство (Минпром или Минздрав). После получения положительного ответа стартует подготовка акта правительства о товарной интервенции", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что принятое решение позволит держать под контролем цены на важные непродовольственные и медицинские товары.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Правительство РФ
 
 
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