https://ria.ru/20210507/kuzbass-1731392268.html

Житель Кузбасса умер после конфликта в трамвае

Житель Кузбасса умер после конфликта в трамвае

Житель Кемерово умер после того, как пассажир вытолкнул его из трамвая, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:48

2021-05-07T12:48

2021-05-07T20:55

россия

кемерово

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 7 мая — РИА Новости. Житель Кемерово умер после того, как пассажир вытолкнул его из трамвая, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.По версии следствия, второго мая текущего года обвиняемый ехал в вагоне трамвая. На одной из остановок зашел мужчина, который не оплатил проезд. Из-за этого у него произошел конфликт с водителем, который заявил, что трамвай не тронется, пока пассажир не приобретет билет либо не выйдет из вагона. Однако 46-летний мужчина на это не отреагировал."Тогда 62-летний пассажир вытолкнул гражданина из вагона, тот упал, трамвай продолжил движение. При падении мужчина ударился головой об асфальт, потерял сознание. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, однако от полученного повреждения он скончался в медицинском учреждении", — сообщает СУ СК.В сообщении отмечается, что материалы были переданы в следственные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был установлен и задержан. В ведомстве подчеркивают, что со следствием мужчина сотрудничает и признает вину.В сообщении добавляется, что следователи СУ СК по Кемеровской области предъявили 62-летнему жителю Кемерово обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Также в рамках предварительного следствия ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210224/bolezn-1598726605.html

https://ria.ru/20201223/magazin-1590627272.html

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кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кемерово, кемеровская область, происшествия