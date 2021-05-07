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Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве двух человек
Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве двух человек
Житель Красноярска подозревается жестоком в убийстве из ревности во время ссоры своей сожительницы, ее гостя и нанесении множественных ножевых ранений подруге... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:56
2021-05-07T09:56
россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Житель Красноярска подозревается жестоком в убийстве из ревности во время ссоры своей сожительницы, ее гостя и нанесении множественных ножевых ранений подруге убитой, сообщили журналистам в СУСК по региону.По его данным, инцидент произошел утром 7 мая. Возле дома по улице Корнетова было обнаружено тело 39-летнего мужчины, в одной из квартир дома нашли убитую 42-летнюю женщину, еще одна женщина со множественными ножевыми ранениями была доставлена в больницу в тяжелом состоянии."По предварительной версии, 7 мая 2021 года в утреннее время подозреваемый пришел в квартиру к своей 42-летней сожительнице, у которой в гостях находились 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. На почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина нанес ножевые ранения всем троим находившимся в квартире гражданам, после чего с места преступления скрылся. Через несколько часов он добровольно сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы", - сообщили в СУСК.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ (покушение на убийство и убийство двух лиц). Задержан 62-летний подозреваемый.На видео, предоставленным краевым главком МВД, мужчина признается в убийстве и говорит, что зарезал женщину из-за обиды. По его словам, она пять дней назад выгнала его из дома.
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россия, красноярск, происшествия

Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве двух человек

09:56 07.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Житель Красноярска подозревается жестоком в убийстве из ревности во время ссоры своей сожительницы, ее гостя и нанесении множественных ножевых ранений подруге убитой, сообщили журналистам в СУСК по региону.
По его данным, инцидент произошел утром 7 мая. Возле дома по улице Корнетова было обнаружено тело 39-летнего мужчины, в одной из квартир дома нашли убитую 42-летнюю женщину, еще одна женщина со множественными ножевыми ранениями была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
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"По предварительной версии, 7 мая 2021 года в утреннее время подозреваемый пришел в квартиру к своей 42-летней сожительнице, у которой в гостях находились 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. На почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина нанес ножевые ранения всем троим находившимся в квартире гражданам, после чего с места преступления скрылся. Через несколько часов он добровольно сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы", - сообщили в СУСК.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ (покушение на убийство и убийство двух лиц). Задержан 62-летний подозреваемый.
На видео, предоставленным краевым главком МВД, мужчина признается в убийстве и говорит, что зарезал женщину из-за обиды. По его словам, она пять дней назад выгнала его из дома.
 
РоссияКрасноярскПроисшествия
 
 
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