https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731373618.html

Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве двух человек

Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве двух человек

Житель Красноярска подозревается жестоком в убийстве из ревности во время ссоры своей сожительницы, ее гостя и нанесении множественных ножевых ранений подруге... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:56

2021-05-07T09:56

2021-05-07T09:56

россия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Житель Красноярска подозревается жестоком в убийстве из ревности во время ссоры своей сожительницы, ее гостя и нанесении множественных ножевых ранений подруге убитой, сообщили журналистам в СУСК по региону.По его данным, инцидент произошел утром 7 мая. Возле дома по улице Корнетова было обнаружено тело 39-летнего мужчины, в одной из квартир дома нашли убитую 42-летнюю женщину, еще одна женщина со множественными ножевыми ранениями была доставлена в больницу в тяжелом состоянии."По предварительной версии, 7 мая 2021 года в утреннее время подозреваемый пришел в квартиру к своей 42-летней сожительнице, у которой в гостях находились 39-летний мужчина и 32-летняя женщина. На почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина нанес ножевые ранения всем троим находившимся в квартире гражданам, после чего с места преступления скрылся. Через несколько часов он добровольно сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы", - сообщили в СУСК.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ (покушение на убийство и убийство двух лиц). Задержан 62-летний подозреваемый.На видео, предоставленным краевым главком МВД, мужчина признается в убийстве и говорит, что зарезал женщину из-за обиды. По его словам, она пять дней назад выгнала его из дома.

https://ria.ru/20210430/rebenok-1730608377.html

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россия, красноярск, происшествия