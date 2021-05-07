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Специалисты Мосприроды заметили краснокнижного черного коршуна
Специалисты Мосприроды заметили краснокнижного черного коршуна
Специалисты Мосприроды в Зеленограде заметили пернатого хищника чёрно-бурого цвета, коршун занесён в Красную книгу Москвы под 2-й категорией, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-07T13:11
2021-05-07T13:11
2021-05-13T18:12
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Специалисты Мосприроды в Зеленограде заметили пернатого хищника чёрно-бурого цвета, коршун занесён в Красную книгу Москвы под 2-й категорией, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.В ведомстве добавили, что сейчас у птиц начался сезон размножения. Гнёзда устраивают на деревьях на высоте 10-12 метров. Птица запоминает расположение гнезда и в следующие годы к нему возвращается, пока оно не станет старым и ненадёжным. В кладке 2-4 яйца, которые высиживает самка с некоторым участием самца. Молодые птицы становятся лётными в возрасте 42-45 дней.Кроме того, коршуны питаются различными отбросами и падалью – это основа их рациона. Лапы коршунов довольно слабые, с короткими пальцами, поэтому не могут унести крупную добычу. Охотятся только на мелких грызунов, небольшую рыбу, амфибий, ящериц, беспозвоночных.
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мосприрода, москва, общество
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Специалисты Мосприроды
в Зеленограде заметили пернатого хищника чёрно-бурого цвета, коршун занесён в Красную книгу Москвы
под 2-й категорией, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Специалисты Мосприроды в Зеленограде, в районе парка "Ровесник", заметили пернатого хищника чёрно-бурого цвета. Это чёрный коршун – представитель семейства ястребиных. Чёрный коршун внесён в Красную книгу Москвы и относится ко 2-й категории редкости. Этот вид был неоднократно замечен на природных территориях Зеленограда", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что сейчас у птиц начался сезон размножения. Гнёзда устраивают на деревьях на высоте 10-12 метров. Птица запоминает расположение гнезда и в следующие годы к нему возвращается, пока оно не станет старым и ненадёжным. В кладке 2-4 яйца, которые высиживает самка с некоторым участием самца. Молодые птицы становятся лётными в возрасте 42-45 дней.
"Птица хорошо охотится, но обычно предпочитает этого не делать и выискивать другие способы найти себе пропитание. Она довольно находчива, может наблюдать за людьми и животными и подмечать, где они находят пищу", — рассказали в департаменте.
Кроме того, коршуны питаются различными отбросами и падалью – это основа их рациона. Лапы коршунов довольно слабые, с короткими пальцами, поэтому не могут унести крупную добычу. Охотятся только на мелких грызунов, небольшую рыбу, амфибий, ящериц, беспозвоночных.