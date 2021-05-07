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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731388530.html
На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса
На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса
Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем предыдущие, расслабляться гражданам сейчас не стоит, заявил украинский министр... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:09
2021-05-07T12:09
распространение коронавируса
максим степанов
здоровье - общество
украина
в мире
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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем предыдущие, расслабляться гражданам сейчас не стоит, заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.Степанов 13 апреля сообщил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Позже, 20 апреля, он сообщил, что Украина прошла пик заболеваемости третьей волны.По его словам, третья волна коронавируса унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя."Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - добавил министр.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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максим степанов, здоровье - общество, украина, в мире

На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса

12:09 07.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем предыдущие, расслабляться гражданам сейчас не стоит, заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов 13 апреля сообщил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Позже, 20 апреля, он сообщил, что Украина прошла пик заболеваемости третьей волны.
"Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии… Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал Степанов на своей странице в Facebook.
По его словам, третья волна коронавируса унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя.
"Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - добавил министр.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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