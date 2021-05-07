https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731388530.html

На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса

На Украине заявили об окончании третьей волны коронавируса

Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем предыдущие, расслабляться гражданам сейчас не стоит, заявил украинский министр... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:09

2021-05-07T12:09

2021-05-07T12:09

распространение коронавируса

максим степанов

здоровье - общество

украина

в мире

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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем предыдущие, расслабляться гражданам сейчас не стоит, заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.Степанов 13 апреля сообщил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. Позже, 20 апреля, он сообщил, что Украина прошла пик заболеваемости третьей волны.По его словам, третья волна коронавируса унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя."Мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - добавил министр.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html

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максим степанов, здоровье - общество, украина, в мире