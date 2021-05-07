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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731383875.html
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060."В Москве выявлено 2846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека", - сообщили в штабе.
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россия, здоровье - общество, москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом

11:26 07.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060.
"В Москве выявлено 2846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека", - сообщили в штабе.
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