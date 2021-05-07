https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731383875.html

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом

Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:26

2021-05-07T11:26

2021-05-07T11:26

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060."В Москве выявлено 2846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20210414/simptomy-1728220337.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, происшествия