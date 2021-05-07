https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731383875.html
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
2021-05-07T11:26
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250906_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_141945ff50c4068760bf23fa4228c4ea.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2262 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060."В Москве выявлено 2846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1072 человека", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20210414/simptomy-1728220337.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250906_408:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_9472e0212f40177b9ce2c756442fb22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, москва, происшествия