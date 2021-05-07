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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731381106.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:04
2021-05-07T11:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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россия, здоровье, здоровье - общество, республика алтай

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:04 07.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
 
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