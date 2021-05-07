https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731380444.html

В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8386, до 4 863 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:01

2021-05-07T11:01

2021-05-07T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8386, до 4 863 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.За все время в стране зарегистрировано 4 863 514 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество