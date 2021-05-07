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В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8386, до 4 863 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:01
2021-05-07T11:01
2021-05-07T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8386, до 4 863 514, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.За все время в стране зарегистрировано 4 863 514 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.
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коронавирус в россии, россия, общество