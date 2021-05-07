https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731367017.html
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 485, скончались 284 человека, сообщает институт Роберта Коха, который... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:50
2021-05-07T08:50
2021-05-07T08:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 485, скончались 284 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.Днем ранее сообщалось о 21 953 новых случаях заболевания и 250 летальных исходах.По данным института, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 491 988 человек, скончались 84 410 пациентов. Всего выздоровели свыше трех миллионов человек.Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.
https://ria.ru/20210506/privivka-1731305284.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире