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Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году

Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток". РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:22

2021-05-07T10:22

2021-05-07T10:22

россия

космос - риа наука

михаил мишустин

русское географическое общество

арктический совет

владимир путин

антарктида

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток".Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, правительству РФ совместно с МИД России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть предложения Русского географического общества об оказании поддержки проведения международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ и на территориях стран-членов Арктического совета. По итогам рассмотрения поручено принять соответствующие решения."Срок – 1 июня 2021 года. Ответственные: Мишустин Михаил Владимирович, Лавров Сергей Викторович, Бортников Александр Васильевич", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210213/antarktida-1596972284.html

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россия, космос - риа наука, михаил мишустин, русское географическое общество, арктический совет, владимир путин, антарктида