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Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году
Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:22
2021-05-07T10:22
россия
космос - риа наука
михаил мишустин
русское географическое общество
арктический совет
владимир путин
антарктида
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток".Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля.Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, правительству РФ совместно с МИД России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть предложения Русского географического общества об оказании поддержки проведения международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ и на территориях стран-членов Арктического совета. По итогам рассмотрения поручено принять соответствующие решения."Срок – 1 июня 2021 года. Ответственные: Мишустин Михаил Владимирович, Лавров Сергей Викторович, Бортников Александр Васильевич", - добавляется в сообщении.
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россия, космос - риа наука, михаил мишустин, русское географическое общество, арктический совет, владимир путин, антарктида

Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году

10:22 07.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток".
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток" в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году", - говорится в перечне.
Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, правительству РФ совместно с МИД России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть предложения Русского географического общества об оказании поддержки проведения международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ и на территориях стран-членов Арктического совета. По итогам рассмотрения поручено принять соответствующие решения.
"Срок – 1 июня 2021 года. Ответственные: Мишустин Михаил Владимирович, Лавров Сергей Викторович, Бортников Александр Васильевич", - добавляется в сообщении.
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РоссияКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинРусское географическое обществоАрктический советВладимир ПутинАнтарктида
 
 
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