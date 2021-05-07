Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток".
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток" в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году", - говорится в перечне.
Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, правительству РФ совместно с МИД России, ФСБ России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть предложения Русского географического общества об оказании поддержки проведения международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ и на территориях стран-членов Арктического совета. По итогам рассмотрения поручено принять соответствующие решения.
"Срок – 1 июня 2021 года. Ответственные: Мишустин Михаил Владимирович, Лавров Сергей Викторович, Бортников Александр Васильевич", - добавляется в сообщении.
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