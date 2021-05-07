Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/kirgiziya-1731397931.html
В Киргизии появилась администрация президента республики
В Киргизии появилась администрация президента республики
Лидер Киргизии Садыр Жапаров своим указом переформатировал аппараты главы государства и правительства в администрацию президента Киргизии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:46
2021-05-07T13:46
садыр жапаров
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909444_0:2:2828:1593_1920x0_80_0_0_1c6a6b8d3f4729223dc355555763cd9d.jpg
БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров своим указом переформатировал аппараты главы государства и правительства в администрацию президента Киргизии, сообщили РИА Новости в его пресс-службе."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с конституцией Кыргызской Республики, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, руководителем администрации назначен бывший руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909444_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_34f96523ec0e6305d149f0c2c4eb3973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
садыр жапаров, киргизия, в мире

В Киргизии появилась администрация президента республики

13:46 07.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров своим указом переформатировал аппараты главы государства и правительства в администрацию президента Киргизии, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с конституцией Кыргызской Республики, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, руководителем администрации назначен бывший руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.
В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.
По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.
Итоги президентских выборов в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 10:06Инфографика
Итоги президентских выборов в Киргизии
Инфографика
Посмотреть
 
Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян рассказал, как теряют деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:33Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Лента новостейМолния