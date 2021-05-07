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В Киргизии появилась администрация президента республики

В Киргизии появилась администрация президента республики

Лидер Киргизии Садыр Жапаров своим указом переформатировал аппараты главы государства и правительства в администрацию президента Киргизии, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:46

2021-05-07T13:46

2021-05-07T13:46

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 7 мая - РИА Новости. Лидер Киргизии Садыр Жапаров своим указом переформатировал аппараты главы государства и правительства в администрацию президента Киргизии, сообщили РИА Новости в его пресс-службе."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с конституцией Кыргызской Республики, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, руководителем администрации назначен бывший руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.В среду глава государства подписал новый основной закон республики. В новой конституции введен институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также переформатированы институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина отныне будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. Документ подразумевает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали около 80% граждан страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, в мире