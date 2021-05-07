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Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро
Инвестор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро
Покупка валюты сейчас является прибыльным вложением, заявил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:18
2021-05-07T18:18
2021-05-07T18:18
россия
общество
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Россиянам посоветовали закупать доллары
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Покупка валюты сейчас является прибыльным вложением, заявил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в беседе с агентством Прайм.Эксперт отметил, что сейчас инфляция в рублях растет быстрее, чем в долларах. По его словам, на курс традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился. Сейчас, добавил Клопенко, наблюдается "небольшая оттепель", поэтому рубль укрепился в районе 74-75 за доллар. По мнению эксперта, это отличная возможность для приобретения валюты и диверсификации сбережений. "Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности <…> и тогда диапазон будет 75-85", — заключил он.При этом специалист подчеркнул, что ситуация с восстановлением мировой экономики остается достаточно стабильной.
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россия, общество
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости
. Покупка валюты сейчас является прибыльным вложением, заявил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS
и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко
в беседе с агентством Прайм
.
Эксперт отметил, что сейчас инфляция в рублях растет быстрее, чем в долларах. По его словам, на курс традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть выглядит сейчас достаточно стабильной, однако из-за жесткой политики западных стран курс рубля в последние месяцы немного опустился.
Сейчас, добавил Клопенко, наблюдается "небольшая оттепель", поэтому рубль укрепился в районе 74-75 за доллар. По мнению эксперта, это отличная возможность для приобретения валюты и диверсификации сбережений.
"Прежде всего это разумно исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряженности <…> и тогда диапазон будет 75-85", — заключил он.
При этом специалист подчеркнул, что ситуация с восстановлением мировой экономики остается достаточно стабильной.