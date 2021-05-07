https://ria.ru/20210507/gaz-1731433123.html

В ЕР рассказали о работе над проектом о бесплатном подключении газа

В ЕР рассказали о работе над проектом о бесплатном подключении газа

Работа над законодательными изменениями для бесплатной газификации жилых домов завершается, за два года газ проведут до участков в уже газифицированных пунктах, РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:36

2021-05-07T19:36

2021-05-07T19:36

россия

единая россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работа над законодательными изменениями для бесплатной газификации жилых домов завершается, за два года газ проведут до участков в уже газифицированных пунктах, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Президент четко обозначил в своем послании: за подведение газа до границы земельного участка люди платить не должны! Правительство утвердило план газификации, где учтены наши предложения. Он создает прочную основу для решения проблемы... Реализация этого плана потребует законодательных изменений, и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством РФ", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.По его словам, за два года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах, и граждане за это платить не будут. "К многим деревням, сел и районам подведены сети, а у людей газа нет. И эту несправедливость нужно исправить", - подчеркнул Турчак.Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу "одного окна", для людей все будет понятно, удобно и доступно, заявил секретарь.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили".Правительство России в мае утвердило дорожную карту повышения газификации регионов. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году.

https://ria.ru/20210507/gaz-1731361341.html

https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html

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россия, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество