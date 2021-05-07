https://ria.ru/20210507/fashion-1729685283.html
Редакторы модного журнала раскрыли секреты удачного шопинга
Редакторы модного журнала раскрыли секреты удачного шопинга
Семь фешн-редакторов журнала Vogue рассказали свои секреты удачного шопинга и поделились личными правилами покупки новых вещей. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T02:11
2021-05-07T02:11
2021-05-07T02:11
культура
новости культуры
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мода
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Семь фешн-редакторов журнала Vogue рассказали свои секреты удачного шопинга и поделились личными правилами покупки новых вещей. Рейчел Бессер призналась, что старается делать заказы только в онлайн-магазинах, где легко вернуть не подошедший ей товар. Ведь если свободного времени мало, а политика возврата у продавца сложная, то покупка в итоге так и может осесть у вас дома. "Никогда не покупает одежду, неподходящую по размеру", — говорит Александра Мичлер. Аргумент прост: подгонка может быть очень дорогой, а плохо сидящий костюм еще никого не украсил. Также не стоит приобретать вещь ради одного мероприятия. Туфли, нужные на выход, потом можно сочетать с денимом. Шарлотт Даймонд признается, что раньше она часами застревала на сайтах онлайн-магазинов в разделе "Новинки" и в погоне за модой скупала все подряд. Вещи она надевала раз или два и каждый сезон переживала, что надо собирать гардероб с нуля. Теперь ее отношение к выбору изменилось. Она выступает за разумное потребление и подбирает аксессуары и одежду так, что бы вещь была уместна и в офисе, и после работы.Ее коллега Мадлен Свенсон тоже избегает быстрой моды, не покупает вещи крупных брендов. Обновки она находит в небольших магазинах, специализирующихся на уникальных вещах. Лила Рамзи предпочитает винтаж. Ее страсть — образы из 1950-х, 1960-х и 1980-х. Она считает, что современные вещи на ней плохо сидят. Одежда, по ее мнению, должна подчеркивать талию. Туфли она ищет только на каблуке kitten heels, чья высота 3-5 сантиметров, и обходит стороной шпильки.Уиллоу Линдли ратует за натуральные материалы. Но из-за их цены, советует приобретать одежду из кашемира, хлопка, льна, шерсти мериноса и шелка на распродажах."Я точно буду это носить? И достаточно ли часто я буду это носить, чтобы вложения окупились?" — эти вопросы всегда задает себе перед покупкой Сиарра Лоррен Заторски. Без утвердительных ответов вещи в ее гардеробе не появляются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, покупки, мода
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Семь фешн-редакторов журнала Vogue рассказали
свои секреты удачного шопинга и поделились личными правилами покупки новых вещей.
Рейчел Бессер призналась, что старается делать заказы только в онлайн-магазинах, где легко вернуть не подошедший ей товар. Ведь если свободного времени мало, а политика возврата у продавца сложная, то покупка в итоге так и может осесть у вас дома.
"Никогда не покупает одежду, неподходящую по размеру", — говорит Александра Мичлер. Аргумент прост: подгонка может быть очень дорогой, а плохо сидящий костюм еще никого не украсил. Также не стоит приобретать вещь ради одного мероприятия. Туфли, нужные на выход, потом можно сочетать с денимом.
Шарлотт Даймонд признается, что раньше она часами застревала на сайтах онлайн-магазинов в разделе "Новинки" и в погоне за модой скупала все подряд. Вещи она надевала раз или два и каждый сезон переживала, что надо собирать гардероб с нуля. Теперь ее отношение к выбору изменилось. Она выступает за разумное потребление и подбирает аксессуары и одежду так, что бы вещь была уместна и в офисе, и после работы.
Ее коллега Мадлен Свенсон тоже избегает быстрой моды, не покупает вещи крупных брендов. Обновки она находит в небольших магазинах, специализирующихся на уникальных вещах.
Лила Рамзи предпочитает винтаж. Ее страсть — образы из 1950-х, 1960-х и 1980-х. Она считает, что современные вещи на ней плохо сидят. Одежда, по ее мнению, должна подчеркивать талию. Туфли она ищет только на каблуке kitten heels, чья высота 3-5 сантиметров, и обходит стороной шпильки.
Уиллоу Линдли ратует за натуральные материалы. Но из-за их цены, советует приобретать одежду из кашемира, хлопка, льна, шерсти мериноса и шелка на распродажах.
"Я точно буду это носить? И достаточно ли часто я буду это носить, чтобы вложения окупились?" — эти вопросы всегда задает себе перед покупкой Сиарра Лоррен Заторски. Без утвердительных ответов вещи в ее гардеробе не появляются.