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В Татарстане двое взрослых и двое детей погибли в ДТП
В Татарстане двое взрослых и двое детей погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в Татарстане в ДТП с двумя машинами, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T21:16
2021-05-07T21:16
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в Татарстане в ДТП с двумя машинами, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.По данным ведомства, авария произошла в 18.20 на автодороге Агрыз - Красный бор. Водитель автомобиля Nissan 1995 года рождения после завершения обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения Nissan отбросило на обочину и автомобиль загорелся."В результате ДТП погибли водитель Nissan, пассажиры Kia - женщина и двое несовершеннолетних детей, а водитель с различными травмами госпитализирован", - сообщили агентству в региональной полиции.
https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html
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россия, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане двое взрослых и двое детей погибли в ДТП

21:16 07.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в Татарстане в ДТП с двумя машинами, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 18.20 на автодороге Агрыз - Красный бор. Водитель автомобиля Nissan 1995 года рождения после завершения обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения Nissan отбросило на обочину и автомобиль загорелся.
Сотрудники полиции проводят проверку документов водителей на одной из улиц Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 12:26
Крупные ДТП в России в 2021 году
"В результате ДТП погибли водитель Nissan, пассажиры Kia - женщина и двое несовершеннолетних детей, а водитель с различными травмами госпитализирован", - сообщили агентству в региональной полиции.
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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