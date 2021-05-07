https://ria.ru/20210507/dtp-1731442012.html

В Татарстане двое взрослых и двое детей погибли в ДТП

В Татарстане двое взрослых и двое детей погибли в ДТП

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в Татарстане в ДТП с двумя машинами, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T21:16

2021-05-07T21:16

2021-05-07T21:16

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в Татарстане в ДТП с двумя машинами, одна из которых загорелась, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по региону.По данным ведомства, авария произошла в 18.20 на автодороге Агрыз - Красный бор. Водитель автомобиля Nissan 1995 года рождения после завершения обгона не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio под управлением мужчины 1990 года рождения. После столкновения Nissan отбросило на обочину и автомобиль загорелся."В результате ДТП погибли водитель Nissan, пассажиры Kia - женщина и двое несовершеннолетних детей, а водитель с различными травмами госпитализирован", - сообщили агентству в региональной полиции.

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия