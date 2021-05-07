https://ria.ru/20210507/donbass-1731381670.html
В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:09
2021-05-07T11:09
2021-05-07T11:13
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в четверг, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в четверг семь раз обстреляли территорию республики.От лица оборонного ведомства ЛНР он выразил соболезнования родным и близким погибшего.Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе передали представителям Киева данные о гибели в результате обстрела со стороны ВС Украины сотрудника Народной милиции ЛНР, также сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.Он уточнил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры на данный момент уточняется.В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210503/reznya-1731022216.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости.
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики
погиб в Донбассе
в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил в четверг, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в четверг семь раз обстреляли территорию республики.
"Защищая республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции", - заявил представитель пресс-службы.
От лица оборонного ведомства ЛНР он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе передали представителям Киева данные о гибели в результате обстрела со стороны ВС Украины сотрудника Народной милиции ЛНР, также сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.
"Данные факты в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения народной республики в провокациях", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры на данный момент уточняется.
В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.