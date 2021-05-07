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Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
Примирение Востока и Запада Украины невозможны, так как США специально раздувают противоречия между ними и "бьют в эту точку", заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:53
2021-05-07T11:12
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
лнр
донбасс
сша
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Примирение Востока и Запада Украины невозможны, так как США специально раздувают противоречия между ними и "бьют в эту точку", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.По его оценке, именно споры о Великой Отечественной войне, о роли Бандеры и УПА* в войне и стали "яблоком раздора" между Востоком и Западом Украины."Они и явились причиной вот той войны, которая сегодня происходит на территории Украины. То есть, здесь, на нашей территории, на территории Донбасса", - считает он.По словам Пасечника, жители востока Украины, чьи деды во времена войны воевали против Гитлера, могли бы в качестве компромисса закрыть глаза на прославление "западенцами" ветеранов УПА*."Пусть их деды будут для них героями... Наша основная задача на сегодня - это однозначно прекратить боевые действия на линии соприкосновения, сделать так, чтобы перестали гибнуть люди. Сделать так, чтобы прекратились обстрелы наших территорий... Поэтому я считаю, что как первый шаг к примирению можно было бы рассматривать и такую ситуацию в том числе", - отметил он.Но в таком гипотетическом примирении не заинтересованы США, считает он."Они создавали эту ситуацию на Украине. Они подогревали эти националистические настроения. И они сейчас, конечно, эту ситуацию не выпустят из своих рук, они будут продолжать подогревать, придумывать различные другие исторические поводы для того, чтобы вбивать клин между нами и остальной частью Украины", - прогнозирует он.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* ("Организации украинских националистов"*, чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация националистов вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/zelenskiy-1731372789.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, донбасс, сша, украина, в мире

Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины

10:53 07.05.2021 (обновлено: 11:12 07.05.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Примирение Востока и Запада Украины невозможны, так как США специально раздувают противоречия между ними и "бьют в эту точку", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Я боюсь, что такое (примирение) невозможно, потому что именно к этому расколу и подталкивает Америка украинских националистов", - заявил Пасечник РИА Новости.
По его оценке, именно споры о Великой Отечественной войне, о роли Бандеры и УПА* в войне и стали "яблоком раздора" между Востоком и Западом Украины.
"Они и явились причиной вот той войны, которая сегодня происходит на территории Украины. То есть, здесь, на нашей территории, на территории Донбасса", - считает он.
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По словам Пасечника, жители востока Украины, чьи деды во времена войны воевали против Гитлера, могли бы в качестве компромисса закрыть глаза на прославление "западенцами" ветеранов УПА*.
"Пусть их деды будут для них героями... Наша основная задача на сегодня - это однозначно прекратить боевые действия на линии соприкосновения, сделать так, чтобы перестали гибнуть люди. Сделать так, чтобы прекратились обстрелы наших территорий... Поэтому я считаю, что как первый шаг к примирению можно было бы рассматривать и такую ситуацию в том числе", - отметил он.
Но в таком гипотетическом примирении не заинтересованы США, считает он.
"Они создавали эту ситуацию на Украине. Они подогревали эти националистические настроения. И они сейчас, конечно, эту ситуацию не выпустят из своих рук, они будут продолжать подогревать, придумывать различные другие исторические поводы для того, чтобы вбивать клин между нами и остальной частью Украины", - прогнозирует он.
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Бандера был лидером "Организации украинских националистов"*, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* ("Организации украинских националистов"*, чье боевое крыло УПА* запрещено в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация националистов вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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