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ЛНР готова к переговорам с украинской оппозицией ради мира в Донбассе
ЛНР готова к переговорам с украинской оппозицией ради мира в Донбассе
Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к переговорам с украинской оппозицией, если это поможет разрешить конфликт в Донбассе, заявил ее глава... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:06
2021-05-07T11:17
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к переговорам с украинской оппозицией, если это поможет разрешить конфликт в Донбассе, заявил ее глава Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Однако, по его словам, контактов с оппозиционными политиками у него не было, за исключением единственной встречи с Виктором Медведчуком — главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". "Это когда шел вопрос об обмене военнопленными, которые содержались как на территории Украины, так и на нашей территории. Это был единственный контакт. Больше у меня каких-либо контактов не было ни с какими оппозиционными силами, ни с Виктором Медведчуком, ни с какими другими представителями", — пояснил Пасечник.При этом он отметил, что готов "разговаривать с кем угодно", если это поможет достичь мира."Если это абсолютно конкретные какие-то обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта на Донбассе мирным путем, я готов разговаривать с кем угодно. Если это, я еще раз повторяюсь, каким-то образом поможет прекратить войну и сделает так, чтобы не гибли жители нашей республики", — заявил глава ЛНР.Он подчеркнул, что готов разговаривать хоть с президентом Украины Владимиром Зеленским, хоть с Медведчуком, хоть с представителями оппозиции, если это будут действенные разговоры, которые приведут к реальному результату.В конце апреля о готовности вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса заявлял сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.Власти Украины уже семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса. За это время, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.В последние месяцы ситуация в зоне конфликта обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210503/reznya-1731022216.html
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леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, в мире

ЛНР готова к переговорам с украинской оппозицией ради мира в Донбассе

08:06 07.05.2021 (обновлено: 11:17 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения
Разрушенный дом в поселке Желобок в Луганской области на линии разграничения - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к переговорам с украинской оппозицией, если это поможет разрешить конфликт в Донбассе, заявил ее глава Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
Однако, по его словам, контактов с оппозиционными политиками у него не было, за исключением единственной встречи с Виктором Медведчуком — главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".
"Это когда шел вопрос об обмене военнопленными, которые содержались как на территории Украины, так и на нашей территории. Это был единственный контакт. Больше у меня каких-либо контактов не было ни с какими оппозиционными силами, ни с Виктором Медведчуком, ни с какими другими представителями", — пояснил Пасечник.
При этом он отметил, что готов "разговаривать с кем угодно", если это поможет достичь мира.
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"Если это абсолютно конкретные какие-то обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта на Донбассе мирным путем, я готов разговаривать с кем угодно. Если это, я еще раз повторяюсь, каким-то образом поможет прекратить войну и сделает так, чтобы не гибли жители нашей республики", — заявил глава ЛНР.
Он подчеркнул, что готов разговаривать хоть с президентом Украины Владимиром Зеленским, хоть с Медведчуком, хоть с представителями оппозиции, если это будут действенные разговоры, которые приведут к реальному результату.
В конце апреля о готовности вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса заявлял сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.
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В последние месяцы ситуация в зоне конфликта обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
 
Леонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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