Глава ЛНР уверен, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут

"Они осуждены и уже несут заслуженное наказание. Исполнители найдены, а по заказчикам и организаторам следствие еще ведется. То есть через этих заказчиков и организаторов мы, возможно, выйдем и на другие заказные убийства. По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии – мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия, в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем и убийцы будут найдены", - сказал Пасечник.