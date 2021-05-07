Глава ЛНР уверен, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут
07:17 07.05.2021 (обновлено: 11:17 07.05.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Убийцы лидеров луганских вооруженных формирований "однозначно" будут найдены, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
В частности, он прокомментировал расследования убийств полевых командиров Павла Дремова и Алексея Мозгового.
"Подразделения министерства внутренних дел, министерства государственной безопасности занимаются расследованием этих уголовных дел", - сказал Пасечник.
Он добавил, что по делу одного из руководителей народной милиции Луганской народной республики Олега Анащенко убийцы найдены.
"Они осуждены и уже несут заслуженное наказание. Исполнители найдены, а по заказчикам и организаторам следствие еще ведется. То есть через этих заказчиков и организаторов мы, возможно, выйдем и на другие заказные убийства. По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии – мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия, в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем и убийцы будут найдены", - сказал Пасечник.