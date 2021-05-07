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Глава ЛНР уверен, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут
Глава ЛНР уверен, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут
Убийцы лидеров луганских вооруженных формирований "однозначно" будут найдены, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:17
2021-05-07T11:17
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Убийцы лидеров луганских вооруженных формирований "однозначно" будут найдены, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.В частности, он прокомментировал расследования убийств полевых командиров Павла Дремова и Алексея Мозгового."Подразделения министерства внутренних дел, министерства государственной безопасности занимаются расследованием этих уголовных дел", - сказал Пасечник.Он добавил, что по делу одного из руководителей народной милиции Луганской народной республики Олега Анащенко убийцы найдены.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Глава ЛНР уверен, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут

07:17 07.05.2021 (обновлено: 11:17 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Убийцы лидеров луганских вооруженных формирований "однозначно" будут найдены, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
В частности, он прокомментировал расследования убийств полевых командиров Павла Дремова и Алексея Мозгового.
"Подразделения министерства внутренних дел, министерства государственной безопасности занимаются расследованием этих уголовных дел", - сказал Пасечник.
Он добавил, что по делу одного из руководителей народной милиции Луганской народной республики Олега Анащенко убийцы найдены.

"Они осуждены и уже несут заслуженное наказание. Исполнители найдены, а по заказчикам и организаторам следствие еще ведется. То есть через этих заказчиков и организаторов мы, возможно, выйдем и на другие заказные убийства. По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии – мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия, в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем и убийцы будут найдены", - сказал Пасечник.

Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: Это самая настоящая гражданская война - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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