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Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:23
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Он отметил, что ВСУ стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что в ЛНР не согласились с той политикой, которую пытались навязать политические власти, пришедшие к власти на Украине незаконным путем."Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были наоборот за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", — добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/obstrely-1731361927.html
донбасс
луганская народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: "Это самая настоящая гражданская война"
Конфликт на Украине – это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война

06:23 07.05.2021 (обновлено: 11:16 07.05.2021)
 
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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что, по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день", — сказал Пасечник.

Он отметил, что ВСУ стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что в ЛНР не согласились с той политикой, которую пытались навязать политические власти, пришедшие к власти на Украине незаконным путем.
"Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были наоборот за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", — добавил он.
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06:11
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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