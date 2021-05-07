Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
06:23 07.05.2021 (обновлено: 11:16 07.05.2021)
ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что, по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день", — сказал Пасечник.
Он отметил, что ВСУ стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что в ЛНР не согласились с той политикой, которую пытались навязать политические власти, пришедшие к власти на Украине незаконным путем.
"Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были наоборот за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", — добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.