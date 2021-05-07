https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html

Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война

Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война

Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:23

2021-05-07T06:23

2021-05-07T11:16

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731372745_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6f9824db6f0c73cb9753686a81df7ed3.jpg

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине — это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Он отметил, что ВСУ стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что в ЛНР не согласились с той политикой, которую пытались навязать политические власти, пришедшие к власти на Украине незаконным путем."Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были наоборот за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", — добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210507/obstrely-1731361927.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: "Это самая настоящая гражданская война" Конфликт на Украине – это "самая настоящая гражданская война", об этом нужно говорить вслух, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. 2021-05-07T06:23 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире