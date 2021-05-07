https://ria.ru/20210507/donbass-1731359572.html

Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс

Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T03:08

2021-05-07T03:08

2021-05-07T11:15

россия

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

джо байден

владимир путин

сша

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят ситуацию в Донбассе.Он согласился с прогнозами экспертов, что до встречи Байдена и Путина в Донбассе не произойдет каких-либо обострений."Я думаю, что до встречи вряд ли что-то будет. Ну, вы знаете, просто мне кажется, что мы дошли уже до крайней черты, я не знаю, как это назвать. Америка, она доводит до последней черты, практически до абсурда доводит ситуацию, да? Но вот все-таки, наверное, существует черта, через которую переступать нельзя. Вот та красная черта, о которой говорил и президент РФ Владимир Путин, что мы сами будем определять, где находится эта черта", - сказал Пасечник.Он считает, что "до абсурда доводить ситуацию никто не будет"."Поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки здравый смысл, он восторжествует, и та же Америка одумается. И мне кажется, что лучше дружить и развивать как-то экономику. Я думаю, очень много точек соприкосновения в изучении мира, в котором мы живем, в использовании природных ресурсов, в защите экологии, очень много можно найти тем для взаимодействия, чем искать темы какие-то для войны. Лучше делать изобретения, которые будут двигать человечество и прогресс вперед, чем изобретать оружие, которое будет убивать как можно больше людей", - отметил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210506/miny-1731347658.html

https://ria.ru/20210507/bespilotnik-1731357287.html

россия

донбасс

сша

украина

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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире