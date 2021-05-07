https://ria.ru/20210507/donbass-1731359572.html
Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T03:08
2021-05-07T03:08
2021-05-07T11:15
россия
ситуация в днр и лнр
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донбасс
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сша
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят ситуацию в Донбассе.Он согласился с прогнозами экспертов, что до встречи Байдена и Путина в Донбассе не произойдет каких-либо обострений."Я думаю, что до встречи вряд ли что-то будет. Ну, вы знаете, просто мне кажется, что мы дошли уже до крайней черты, я не знаю, как это назвать. Америка, она доводит до последней черты, практически до абсурда доводит ситуацию, да? Но вот все-таки, наверное, существует черта, через которую переступать нельзя. Вот та красная черта, о которой говорил и президент РФ Владимир Путин, что мы сами будем определять, где находится эта черта", - сказал Пасечник.Он считает, что "до абсурда доводить ситуацию никто не будет"."Поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки здравый смысл, он восторжествует, и та же Америка одумается. И мне кажется, что лучше дружить и развивать как-то экономику. Я думаю, очень много точек соприкосновения в изучении мира, в котором мы живем, в использовании природных ресурсов, в защите экологии, очень много можно найти тем для взаимодействия, чем искать темы какие-то для войны. Лучше делать изобретения, которые будут двигать человечество и прогресс вперед, чем изобретать оружие, которое будет убивать как можно больше людей", - отметил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
https://ria.ru/20210506/miny-1731347658.html
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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
считает, что президенты России
и США Владимир Путин
и Джо Байден
на встрече обсудят ситуацию в Донбассе
.
"На мой взгляд, на сегодняшний день (может быть, мне так кажется, потому что я проживаю на территории Донбасса) Донбасс – это одна из самых горячих точек на Земле. Здесь столкнулись интересы, и конфликт, мне кажется, очень такой серьезный. Здесь затронуты интересы практически всей Западной Европы, здесь затронуты интересы наши, здесь пытаются втянуть в эту ситуацию Россию, здесь в этой ситуации интересы Америки. То есть здесь слишком много интересов сошлось в одной точке. Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным, - сказал Пасечник в интервью РИА Новости.
Он согласился с прогнозами экспертов, что до встречи Байдена и Путина в Донбассе не произойдет каких-либо обострений.
"Я думаю, что до встречи вряд ли что-то будет. Ну, вы знаете, просто мне кажется, что мы дошли уже до крайней черты, я не знаю, как это назвать. Америка, она доводит до последней черты, практически до абсурда доводит ситуацию, да? Но вот все-таки, наверное, существует черта, через которую переступать нельзя. Вот та красная черта, о которой говорил и президент РФ Владимир Путин, что мы сами будем определять, где находится эта черта", - сказал Пасечник.
"Он правильно сказал, безусловно, правильно. Ну нельзя переступать через эту черту, потому что, наверное, в мире помимо простого тяжелого вооружения есть еще такое оружие, которое, не дай бог, так сказать... в этот конфликт будут втянуты слишком серьезные силы, и, не дай бог, начнется война с применением в том числе и атомного, ядерного оружия. Но она, наверное, будет последней на Земле, эта война", - отметил Пасечник.
Он считает, что "до абсурда доводить ситуацию никто не будет".
"Поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки здравый смысл, он восторжествует, и та же Америка одумается. И мне кажется, что лучше дружить и развивать как-то экономику. Я думаю, очень много точек соприкосновения в изучении мира, в котором мы живем, в использовании природных ресурсов, в защите экологии, очень много можно найти тем для взаимодействия, чем искать темы какие-то для войны. Лучше делать изобретения, которые будут двигать человечество и прогресс вперед, чем изобретать оружие, которое будет убивать как можно больше людей", - отметил он.