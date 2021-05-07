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В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
Самопровозглашенная Луганская народная республика не ожидает наступления украинских силовиков в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T03:05
2021-05-07T03:05
2021-05-07T11:15
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика не ожидает наступления украинских силовиков в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник."Я думаю, нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.По его словам, из сделанных "буквально на днях" докладов военных следует, что "особого сосредоточения в непосредственной близости на линии боевого соприкосновения мы не отмечаем"."Какими-то конкретными цифрами, конкретными данными я не располагаю. Возможно, эта техника находится на вторых рубежах, где-то туда – больше вглубь Украины. Не совсем в глубине Украины, ну, так скажем, на каком-то определенном отдалении от линии боевого соприкосновения", - сказал Пасечник.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, в мире