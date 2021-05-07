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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:21
2021-05-07T10:21
2021-05-07T10:21
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московская биржа
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,51% - до 3676,94 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,75%, до 1562,31 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3684,53 пункта.Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% - до 68,38 доллара за баррель.
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россия, московская биржа, экономика