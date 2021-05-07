https://ria.ru/20210507/birzha-1731376375.html

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:21

2021-05-07T10:21

2021-05-07T10:21

россия

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский рынок акций растет по основным индексам в начале торгов пятницы, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,51% - до 3676,94 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,75%, до 1562,31 пункта. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3684,53 пункта.Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,43% - до 68,38 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210507/rubl-1730481327.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, экономика