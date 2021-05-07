Глава МИД Белоруссии назвал цель санкций Запада
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что настоящая цель санкций Запада против официального Минска - разрушение экономики и государственности республики.
"Что бы кто ни говорил, истинная цель санкций состоит в удушении экономики и разрушении государственности Беларуси", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске, комментируя тему введенных против республики западными странами санкций и обсуждаемых новых ограничительных мер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. Лукашенко во вторник заявил, что если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат.