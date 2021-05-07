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"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте
"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о подготовке госпереворота, отмечая, что люди "ужаснутся"... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:25
2021-05-07T21:28
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о подготовке госпереворота, отмечая, что люди "ужаснутся" увиденному.Глава государства отметил, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез и задаются вопросом: "Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?""Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать — это мы знаем, а кто исполнитель — мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого", — заверил президент.По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тем, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. "Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор. Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты", — сказал Лукашенко.При этом самое главное, по его словам, заключается в том, что фигуранты уголовного дела дают признательные показания.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Среди задержанных — имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте

13:25 07.05.2021 (обновлено: 21:28 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о подготовке госпереворота, отмечая, что люди "ужаснутся" увиденному.

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", — приводит слова Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь.

Глава государства отметил, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез и задаются вопросом: "Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?"
"Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать — это мы знаем, а кто исполнитель — мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого", — заверил президент.
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По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тем, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. "Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор. Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты", — сказал Лукашенко.
При этом самое главное, по его словам, заключается в том, что фигуранты уголовного дела дают признательные показания.
Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Среди задержанных — имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
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