https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте

"Вы ужаснетесь". Лукашенко анонсировал новые факты по делу о перевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о подготовке госпереворота, отмечая, что люди "ужаснутся"... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:25

2021-05-07T13:25

2021-05-07T21:28

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые громкие факты по уголовному делу о подготовке госпереворота, отмечая, что люди "ужаснутся" увиденному.Глава государства отметил, что люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьез и задаются вопросом: "Какие-то философы, старики — как они могли что-то совершить?""Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать — это мы знаем, а кто исполнитель — мы вам покажем. И еще раз подчеркиваю: вы просто ужаснетесь от этого", — заверил президент.По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тем, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги. "Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор. Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты", — сказал Лукашенко.При этом самое главное, по его словам, заключается в том, что фигуранты уголовного дела дают признательные показания.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Среди задержанных — имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

https://ria.ru/20210430/pomosch-1730699405.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире