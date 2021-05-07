https://ria.ru/20210507/atlas-1731375599.html

Путин поручил помогать РГО в создании атласа мира с русскими названиями

Путин поручил помогать РГО в создании атласа мира с русскими названиями

Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать Русскому географическому обществу в создании общедоступного цифрового атласа мира с российскими... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:13

2021-05-07T10:13

2021-05-07T10:13

россия

михаил мишустин

госдума рф

русское географическое общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать Русскому географическому обществу в создании общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Доклад – до 1 августа 2021 года", - говорится в перечне.Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Помимо этого, согласно перечню поручений, Госдуме при участии правительства РФ рекомендовано обеспечить принятие изменений законодательства РФ для обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах."Доклад – до 1 декабря 2021 года. Ответственные: Володин Вячеслав Викторович, Мишустин Михаил Владимирович", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210414/ma-1728281499.html

https://ria.ru/20210414/teplokhod-1728268178.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, русское географическое общество, владимир путин