Путин поручил помогать РГО в создании атласа мира с русскими названиями
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать Русскому географическому обществу в создании общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации оказать возможное содействие в реализации предложений Русского географического общества о создании нового общедоступного цифрового атласа мира с российскими топонимами. Доклад – до 1 августа 2021 года", - говорится в перечне.
Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
14 апреля, 16:22С теплохода "Армения" могли спастись 500 человек, заявили в РГО
Помимо этого, согласно перечню поручений, Госдуме при участии правительства РФ рекомендовано обеспечить принятие изменений законодательства РФ для обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах.
"Доклад – до 1 декабря 2021 года. Ответственные: Володин Вячеслав Викторович, Мишустин Михаил Владимирович", - добавляется в сообщении.