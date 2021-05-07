https://ria.ru/20210507/alkogol-1731356057.html

Эксперт рассказал об опасности больших доз алкоголя

Эксперт рассказал об опасности больших доз алкоголя

Алкоголь даже в небольших количествах вредит здоровью. Как получить удовольствие от напитка с минимальными негативными последствиями для организма, рассказал в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T04:11

2021-05-07T04:11

2021-05-07T04:11

россия

алкоголь

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Алкоголь даже в небольших количествах вредит здоровью. Как получить удовольствие от напитка с минимальными негативными последствиями для организма, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий YouTube-канала "Едим ТВ", бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров.По-настоящему насладиться алкогольным напитком можно лишь тогда, когда его количество очень мало, считает эксперт. Ведь в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала или рюмки."Чтобы получить удовольствие от напитка, нужно очень маленькое количество. Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить. Если вы хотите насладиться напитком, то его количество должно быть минимальным", – сказал Василий Захаров. Для того, чтобы не опьянеть, нужно просто меньше пить или не пить вовсе, другого способа нет, добавил он."Мы можем придумывать сколько угодно способов не опьянеть или меньше опьянеть, но это магия, которая не работает. Чтобы не опьянеть, нужно просто не пить", – отметил специалист по приготовлению коктейлей. Впрочем, выбор наименее крепких вариантов алкоголя поможет получить удовольствие от его вкуса и снизить вред, который он наносит организму. Ведь именно количество спирта, содержащегося в напитке, определяет степень негативного эффекта от его употребления. "Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден. Любые дозы алкоголя полностью бесследно для организма не проходят. Если говорить о крепком алкоголе, то он более вредный из-за общего содержания спирта в объеме жидкости", – напомнил Василий Захаров. Он посоветовал запивать алкогольные напитки водой, чтобы уменьшить разрушительное воздействие спирта и не страдать утром от обезвоживания организма. "Момент, который поможет пережить последствия, – это большое количество воды между приемами алкоголя. Выпили рюмочку, выпейте еще и стакан воды", – объяснил бартендер в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731253951.html

https://ria.ru/20210506/alkogol-1730155116.html

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россия, алкоголь, общество