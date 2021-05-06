https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731290238.html
Зеленский обсудил с Блинкеном безопасность на Азовском и Черном морях
Зеленский обсудил с Блинкеном безопасность на Азовском и Черном морях
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном безопасность в Черном и Азовском морях. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:55
2021-05-06T12:55
2021-05-06T13:04
энтони блинкен
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владимир зеленский
сша
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном безопасность в Черном и Азовском морях."Также мы обсудили детально вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах. И тут мы видим также совместные действия. И, я считаю, есть одна фундаментальная идея, если можно, не буду говорить с вами об этом пока публично. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно все расскажем обществу. В любом случае, мы видим поддержку нашей страны, нашего народа, наших людей, и это очень важно, чтобы наши люди чувствовали поддержку наших партнеров", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции.В свою очередь, Блинкен добавил, что стороны обсудили поддержку США."Как сказал президент, мы обсудили детально поддержку, которую мы предоставляем и продолжаем предоставлять Украине для того, чтобы она свою безопасность и защиту усиливала. И мы очень активно работаем над этими вопросами", - сказал госсекретарь США.
https://ria.ru/20210506/krym-1731288664.html
https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html
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энтони блинкен, черное море, азовское море, владимир зеленский, сша, украина, в мире