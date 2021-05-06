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Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:49
2021-05-06T13:02
энтони блинкен
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил американского главу государства посетить Украину с официальным визитом.Блинкен в ответ на приглашение Байдена на Украину заявил, что президент США сможет приехать, как только будет возможность."Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь (в США - ред.) для того, чтобы он посетил Украину, чтобы встретиться с вами (Зеленским - ред.) ... мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", - сказал он.
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энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

12:49 06.05.2021 (обновлено: 13:02 06.05.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил американского главу государства посетить Украину с официальным визитом.
"Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча (с президентом США – ред.), это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", - сказал Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с Блинкеном в четверг.
Блинкен в ответ на приглашение Байдена на Украину заявил, что президент США сможет приехать, как только будет возможность.
"Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь (в США - ред.) для того, чтобы он посетил Украину, чтобы встретиться с вами (Зеленским - ред.) ... мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", - сказал он.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Энтони БлинкенВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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