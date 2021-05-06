Зеленский пригласил Байдена посетить Украину
12:49 06.05.2021 (обновлено: 13:02 06.05.2021)
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил американского главу государства посетить Украину с официальным визитом.
"Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча (с президентом США – ред.), это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран", - сказал Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с Блинкеном в четверг.
Блинкен в ответ на приглашение Байдена на Украину заявил, что президент США сможет приехать, как только будет возможность.
"Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь (в США - ред.) для того, чтобы он посетил Украину, чтобы встретиться с вами (Зеленским - ред.) ... мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", - сказал он.