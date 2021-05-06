https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731289415.html

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:49

2021-05-06T12:49

2021-05-06T13:02

энтони блинкен

владимир зеленский

джо байден

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи с президентом США Джо Байденом, пригласил американского главу государства посетить Украину с официальным визитом.Блинкен в ответ на приглашение Байдена на Украину заявил, что президент США сможет приехать, как только будет возможность."Я благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь (в США - ред.) для того, чтобы он посетил Украину, чтобы встретиться с вами (Зеленским - ред.) ... мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину и провести здесь время", - сказал он.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html

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энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире