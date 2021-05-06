https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731288104.html

Зеленский пригласил Байдена на саммит "Крымской платформы"

Зеленский пригласил Байдена на саммит "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит "Крымской платформы", который запланирован на август. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:42

2021-05-06T12:42

2021-05-06T12:51

энтони блинкен

евросоюз

владимир зеленский

джо байден

республика крым

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на первый саммит "Крымской платформы", который запланирован на август."Мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США, и что в этот год, фундаментальный для украинцев, в год 30-летия независимости, в рамках которой будет важная наша "Крымская платформа" - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот символический год для Украины США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.

https://ria.ru/20210410/balbek-1727729093.html

республика крым

сша

украина

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энтони блинкен, евросоюз, владимир зеленский, джо байден, республика крым, сша, украина, в мире