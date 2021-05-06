https://ria.ru/20210506/zdaniya-1731296505.html
Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве
Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве
Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:54
2021-05-06T13:54
2021-05-06T13:54
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730646935_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2e03aeda641c8e2ef0134cca2d81e96c.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram.Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что возникла угроза обрушения зданий в нескольких районах столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на Кутузовском проспекте."Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет",- говорится в сообщении властей.Отмечается, что в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.
https://ria.ru/20210503/oblitsovka-1731000671.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730646935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cd7dfd0f6dd510766846651cb513dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы
не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram
.
Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что возникла угроза обрушения зданий в нескольких районах столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на Кутузовском проспекте.
"Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет",- говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.