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Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве
Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве
Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:54
2021-05-06T13:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram.Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что возникла угроза обрушения зданий в нескольких районах столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на Кутузовском проспекте."Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет",- говорится в сообщении властей.Отмечается, что в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.
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москва, происшествия

Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве

13:54 06.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram.
Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что возникла угроза обрушения зданий в нескольких районах столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на Кутузовском проспекте.
"Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет",- говорится в сообщении властей.
Отмечается, что в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.
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