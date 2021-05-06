https://ria.ru/20210506/zdaniya-1731296505.html

Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве

Власти прокомментировали сообщения об обрушении двух зданий в Москве

Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:54

2021-05-06T13:54

2021-05-06T13:54

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Информация в СМИ об обрушении двух зданий на юго-западе и западе Москвы не соответствует действительности, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram.Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что возникла угроза обрушения зданий в нескольких районах столицы, в частности, на Профсоюзной улице и на Кутузовском проспекте."Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет",- говорится в сообщении властей.Отмечается, что в жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.

https://ria.ru/20210503/oblitsovka-1731000671.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия