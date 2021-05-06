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В Кабардино-Балкарии ветераны получили по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

В Кабардино-Балкарии ветераны получили по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

Более 60 ветеранов Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:38

2021-05-06T21:38

2021-05-06T21:38

день победы

кабардино-балкарская республика (кбр)

общество

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НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Более 60 ветеранов Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила пресс-служба главы региона."Председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков доложил, что в рамках реализации указа главы КБР к 76-й годовщине Великой Победы 61 ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов осуществлены выплаты в размере 75 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме того, адресную поддержку ветеранам оказывают муниципалитеты республики.

https://ria.ru/20210505/polk-1731206192.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, кабардино-балкарская республика (кбр), общество