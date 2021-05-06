https://ria.ru/20210506/veter-1731328040.html

Власти рассказали о последствиях ураганного ветра в Москве

Власти рассказали о последствиях ураганного ветра в Москве

В результате сильного ветра в Москве повалено 56 деревьев, 44 автомобиля получили повреждения, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:04

2021-05-06T18:04

2021-05-06T23:11

комплекс городского хозяйства москвы

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате сильного ветра в Москве повалено 56 деревьев, 44 автомобиля получили повреждения, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее сообщалось, что от сильного ветра пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь."Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 17.00, ветром повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что ветер будет дуть до конца дня."Будьте предельно внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок по городу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210506/pogoda-1731317164.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комплекс городского хозяйства москвы, происшествия, москва