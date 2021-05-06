Власти рассказали о последствиях ураганного ветра в Москве
18:04 06.05.2021 (обновлено: 23:11 06.05.2021)
© АГН "Москва" / Мобильный репортерАварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате сильного ветра в Москве повалено 56 деревьев, 44 автомобиля получили повреждения, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что от сильного ветра пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
"Городские службы ликвидируют последствия ураганного ветра. По состоянию на 17.00, ветром повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что ветер будет дуть до конца дня.
"Будьте предельно внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок по городу", - говорится в документе.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерАварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре
Аварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре