https://ria.ru/20210506/veter-1731312146.html
Москвичей предупредили о сильном ветре
Москвичей предупредили о сильном ветре
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре до вечера четверга, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:48
2021-05-06T15:48
2021-05-06T15:48
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре до вечера четверга, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности воздержаться от прогулок в парках и лесопарках, а находясь на улице, при сильных порывах ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20210506/pogoda-1731263426.html
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество