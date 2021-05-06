https://ria.ru/20210506/veter-1731312146.html

Москвичей предупредили о сильном ветре

Москвичей предупредили о сильном ветре

Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре до вечера четверга, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:48

2021-05-06T15:48

2021-05-06T15:48

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном ветре до вечера четверга, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует по возможности воздержаться от прогулок в парках и лесопарках, а находясь на улице, при сильных порывах ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20210506/pogoda-1731263426.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество