https://ria.ru/20210506/vaktsiny-1731307134.html

Путин поддержал европейскую идею о снятии патентной защиты на вакцины

Путин поддержал европейскую идею о снятии патентной защиты на вакцины

В Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:11

2021-05-06T15:11

2021-05-06T15:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

владимир путин

европа

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. В Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой."Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. А именно: снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но и, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах", - сказал он.Путин подчеркнул, что пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация.Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть предложения Европы по поводу снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса."Татьяна Алексеевна, я попросил бы вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход. В современных условиях... мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал президент.

https://ria.ru/20210506/putin-1731307416.html

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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, владимир путин, европа