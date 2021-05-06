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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/vaktsiny-1731307134.html
Путин поддержал европейскую идею о снятии патентной защиты на вакцины
Путин поддержал европейскую идею о снятии патентной защиты на вакцины
В Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:11
2021-05-06T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
владимир путин
европа
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. В Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой."Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. А именно: снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но и, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах", - сказал он.Путин подчеркнул, что пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация.Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть предложения Европы по поводу снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса."Татьяна Алексеевна, я попросил бы вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход. В современных условиях... мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал президент.
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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, владимир путин, европа

Путин поддержал европейскую идею о снятии патентной защиты на вакцины

15:11 06.05.2021 (обновлено: 15:34 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. В Европе есть идея о снятии патентной защиты на вакцины от коронавируса, Россия поддержала бы такой подход, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. А именно: снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но и, насколько я понимаю, соответствует определенным правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Путин подчеркнул, что пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация.
Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть предложения Европы по поводу снятия патентной защиты на вакцины от коронавируса.
"Татьяна Алексеевна, я попросил бы вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход. В современных условиях... мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал президент.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыВладимир ПутинЕвропа
 
 
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