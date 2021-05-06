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Путин призвал мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах
Путин призвал мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах
Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:09
2021-05-06T15:46
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям просели, заявил президент РФ Владимир Путин."Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть", - сказал Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин призвал мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах

15:09 06.05.2021 (обновлено: 15:46 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в мобильном пункте вакцинации в торговом центре "Ереван Плаза" в Москве
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям просели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть", - сказал Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам.
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