https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731306571.html
Путин призвал мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах
Путин призвал мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах
Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:09
2021-05-06T15:09
2021-05-06T15:46
вакцинация россиян от covid-19
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общество
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям просели, заявил президент РФ Владимир Путин."Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть", - сказал Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам.
https://ria.ru/20210506/vozrast-1731309098.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество